Mercedes geeft toe: "Lewis had heel veel moeite met de afstelling"

Het team van Mercedes heeft dit seizoen grote stappen gezet met de performance. Ze begonnen op een teleurstellende wijze aan het jaar, maar nu vechten ze om de zeges. Volgens Andrew Shovlin had vooral Lewis Hamilton het begin dit seizoen lastig met de W15.

Hamilton wil schitteren in zijn laatste seizoen in dienst van het team van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen begon echter niet goed aan het jaar. Zijn resultaten vielen tegen en hij maakte een uitgebluste indruk. Toen Mercedes verbeteringen begon door te voeren en beter wist te presteren, kwam Hamilton ook steeds beter voor de dag. De Brit werd sterker en sterker en hij sloot de eerste seizoenshelft af met twee zeges.

Bij Mercedes weten ze waarom Hamilton het seizoen op een teleurstellende wijze aftrapte. Trackside Engineering Director Andrew Shovlin legt het uit aan Motorsport.com: "In het begin had Lewis het wellicht wat lastiger met de auto. Een van de dingen die we hebben verbeterd, is dat we in de eerste vrije training met een afstelling kunnen beginnen die een goede fundering vormt om op verder te bouwen qua performance, om vervolgens te beginnen aan de verfijning. Dat helpt enorm in zo'n weekend. In het begin van het jaar voerden we relatief kleine veranderingen door en opeens liet de hele balans van de auto ons in de steek en hadden we het moeilijk. En eerlijk gezegd had Lewis in de eerste races meer moeite met de afstelling dan George."