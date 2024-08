Hamilton had het zwaar in jaren zonder zeges

Lewis Hamilton heeft de eerste seizoenshelft op een ijzersterke manier afgesloten. Hij wist twee races te winnen, en daarmee maakte hij een einde aan een aantal jaren zonder zege. Hamilton geeft eerlijk toe dat het zwaar was om niet te winnen in de Formule 1.

Hamilton was gewend om altijd te winnen. Sinds zijn debuut in 2007 wist hij in elk seizoen minimaal één race te winnen, die reeks kwam echter in 2021 ten einde. In 2022 en 2023 waren Red Bull Racing en Max Verstappen veel te snel. Hamilton zelf was niet in vorm en hij vond zichzelf soms zelfs terug in gevechten in het middenveld. Dit jaar kwam hij steeds beter in vorm en won hij zijn thuisrace in Silverstone. Na de diskwalificatie van George Russell schreef hij ook de Belgische Grand Prix op zijn naam.

Hamilton geeft toe dat het pijnlijk was om eventjes niet te winnen in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is daar goudeerlijk over in een interview met Esquire: "Het was een mentaal gevecht. Je moet jezelf gezond houden en je moet proberen nieuwe dingen te leren. Uiteindelijk hangt het altijd af van doorzettingsvermogen en toewijding. Je moet hard werken. Uiteindelijk betaalt het zich altijd uit. Ik heb geleerd dat het leven draait om hoeveel pijn je kan verdragen en dat je moet doorgaan. Het gaat er niet om hoe je valt, maar om hoe je opstaat. Het gaat erom hoe je jezelf blijft inzetten, hoe je omgaat met mensen. Ik heb waarschijnlijk geleerd hoe je een betere teamgenoot kan worden, want we konden meer kijken naar communicatie."