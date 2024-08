Jordan kritisch op Alonso: "In zijn hoofd net zo goed als Hamilton"

Fernando Alonso heeft een tegenvallende eerste seizoenshelft achter de rug. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen kon niet meevechten om de topposities, en daar baalt hij van. Eddie Jordan stelt dat Alonso niet langer op het niveau zit dat hij denkt te kunnen halen.

Alonso kende vorig jaar een goed seizoen bij Aston Martin. De Spanjaard vocht mee om de podiumplaatsen, en dat gaf hem hoop richting het huidige seizoen. Aston Martin leek in eerste instantie een aardige wagen te hebben gebouwd, maar inmiddels is wel duidelijk dat de groene bolide zeker geen raket is. Alonso en zijn teamgenoot Lance Stroll vechten hun duels uit in het middenveld. Alonso staat dan ook op de tegenvallende negende plaats in het wereldkampioenschap.

Niveau

Alonso wordt door veel mensen gezien als één van de beste coureurs van het huidige startveld. Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan denkt daar iets anders over. In zijn podcast 'Formula for Success' is Jordan kritisch: "Noem mij iemand die een lange loopbaan achter de rug heeft en steeds beter werd? Je ziet dat ook gebeuren bij Alonso, aan het begin van het jaar was hij geweldig. Op dit moment moet ik juist opzoeken waar hij is gefinisht en of dat wel of niet in de top tien is. Hij reed goed in Spa en hij sleepte meer punten voor Aston Martin in de wacht, maar hij zit ook nog lang niet op het niveau dat hij denkt te kunnen halen."

Hamilton

Jordan heeft het sterke vermoeden dat de huidige worstelingen van Aston Martin impact hebben op Alonso. De Spanjaard ziet dat Lewis Hamilton nog wel weet te scoren. Volgens Jordan doet dat wat met Alonso: "In zijn gedachten is hij net zo goed als Lewis. Hij had verwacht het op te kunnen nemen tegen Lewis, maar eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat dit niet gebeurd is en dat zie je voor de rest van dit jaar ook niet gebeuren. Dus ik vraag me dan ook af wat er op psychologisch gebied omgaat in de hoofden van deze jongens."