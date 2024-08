Hamilton ontvangt waarschuwing: "Soort Schumacher-situatie"

Na dit seizoen vertrekt Lewis Hamilton bij het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen maakte de veelbesproken overstap naar Ferrari. De hype is groot, maar Marc Surer denkt dat Hamilton het heel erg zwaar gaat krijgen naast Charles Leclerc.

Ferrari maakte begin dit jaar de komst van Hamilton bekend. Zijn komst zorgt er wel voor dat Carlos Sainz het team moet gaan verlaten. Ferrari verlengde eerder dit jaar ook het contract van Charles Leclerc, wat ervoor zorgt dat ze vanaf 2025 beschikken over een soort dreamteam. Leclerc wordt gezien als de toekomst van Ferrari, terwijl Hamilton wordt gezien als één van de grootste coureurs van de afgelopen jaren.

Deze line-up zorgt voor veel vraagtekens. Het interne duel bij Ferrari kan immers zeer interessant worden. Ook oud-coureur Marc Surer verwacht een opvallende strijd. De Zwitser laat aan Formel1.de weten dat Hamilton het nog wel eens zwaar kan gaan krijgen: "Leclerc is een groot probleem voor Hamilton, omdat hij sneller zal zijn. Het zou mij heel erg gaan verbazen als dat niet gaat gebeuren. Het doet me een beetje denken aan de situatie met Michael Schumacher in het jaar dat hij terugkeerde bij Mercedes. Een zekere Nico Rosberg zette hem daar toen goed op zijn plek."