Gaat Sainz intern Williams-duel winnen? "Hij is een lucky driver"

Carlos Sainz maakte enkele weken geleden bekend dat hij volgend jaar voor Williams gaat rijden. De Spanjaard wordt daar de teamgenoot van Alexander Albon. Oud-coureur Marc Surer denkt dat 'lucky driver' Sainz daar het interne duel zal gaan winnen van Albon.

Sainz rijdt nu nog voor Ferrari, maar daar moet hij eind dit jaar gaan vertrekken. De Italiaanse renstal heeft Lewis Hamilton aangetrokken, en Sainz is daar het slachtoffer van. De Spanjaard ging op zoek naar een nieuwe werkgever, en hij kon kiezen tussen Alpine, Audi en Williams. Hij koos uiteindelijk voor Williams, en daar zal hij een zeer sterke line-up gaan vormen met Alexander Albon.

Veel kenners hebben nu al zin in het duel tussen Sainz en Albon. Ook oud-coureur Marc Surer heeft hoge verwachtingen. In gesprek met Formel1.de legt Surer uit wat zijn verwachtingen zijn van dit aanstaande interne duel bij Williams: "Qua snelheid zullen ze op hetzelfde niveau gaan zitten. Ik denk dat Sainz gaat winnen, gewoon omdat hij een zogenaamde lucky driver is. Dat was een uitspraak van Bernie Ecclestone, want hij zei dat er snelle coureurs zijn, en coureurs die veel geluk hebben. Voor mijn gevoel is Sainz gewoon een lucky driver, en daarom zal hij waarschijnlijk betere resultaten gaan boeken."