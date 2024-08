Piastri sloot eerste seizoenshelft af met pijnlijke ribbreuk

Oscar Piastri heeft een sterke eerste seizoenshelft achter de rug. De Australische McLaren-coureur maakte weinig fouten, en won in Hongarije zijn eerste race uit zijn loopbaan. Piastri heeft echter bekend gemaakt dat hij een aantal races rondreed met een zeer pijnlijke blessure.

Piastri plaatste op zondag een opvallend bericht op sociale media. De Australiër deelde een viertal foto's met daarbij de tekst: "Eerste helft van het seizoen achter de rug. Eerste Grand Prix gewonnen. Eerste bot gebroken. Mijn rib geniet van de break." De vierde foto die hij deelde was een röntgenfoto waarop te zien is dat hij een rib heeft gebroken. De foto is genomen op 8 juli, vlak na de Britse Grand Prix.

Dat betekent dus dat Piastri een aantal races heeft rondgereden met een gebroken rib, al is niet duidelijk om hoeveel races het precies gaat. Een woordvoerder van McLaren meldde dat Piastri zijn pijnlijke blessure opliep tijdens de Oostenrijkse Grand Prix, en dat hij nu volledig is hersteld van de blessure. Ze maken echter niet duidelijk hoeveel races hij heeft rondgereden met deze ribbreuk, hij heeft er waarschijnlijk wel veel last van gehad.