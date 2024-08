Sterke races hebben geen invloed op rijderskeuze Mercedes

Het team van Mercedes is bezig met een opvallend seizoen. Ze hebben flinke progressie geboekt, strijden nu om de zeges en ze zoeken nog altijd een nieuwe coureur voor 2025. De geboekte progressie heeft volgens Andrew Shovlin geen invloed op de rijderskeuze.

Lewis Hamilton en George Russell lieten goede resultaten zien in de laatste races voor de zomerstop. Ze wisten drie van de laatste vier races te winnen, en Mercedes lijkt nu weer mee te tellen. Na een rampzalige start van het seizoen, hebben ze nu weer echte stappen gezet. Hamilton vertrekt na dit jaar naar Ferrari, en dat betekent dat ze een nieuwe stercoureur nodig hebben. De kans is groot dat ze voor het piepjonge toptalent Andrea Kimi Antonelli kiezen.

Veel mensen vragen zich echter af of ze niet beter voor een ervaren man kunnen kiezen, aangezien ze momenteel veel progressie boeken. Trackside Engineering Director Andrew Shovlin laat aan de media-afdeling van de Formule 1 weten dat deze zaken niet met elkaar te maken hebben: "Om eerlijk te zijn, waar we racen heeft daar niet echt invloed op. We willen gewoon de twee beste coureurs hebben en we moeten de best mogelijke auto bouwen. Daar gaat ons team zich nu dan ook op richten. Ik denk dat als je alle ingrediënten goed hebt, je het prima doet. Maar waar we staan in de competitieve rangorde, heeft zeker geen invloed op of we voor een ervaren coureur of een jonge coureur gaan."