Hill gunt Doohan Formule 1-debuut

Het team van Alpine heeft nog een zitje vrij voor 2025. Esteban Ocon gaat het team verlaten, en er is nog geen vervanger gecontracteerd. Jack Doohan wordt gezien als een grote kanshebber, en volgens Damon Hill zou de Australiër een goede keuze zijn.

Doohan is verbonden aan Alpine als test- en reservecoureur. De Australiër rijdt dit jaar een aantal vrije trainingen, hij werkt een aantal testdagen af en hij werkt aan zijn imago door bij F1 TV te werken als analist. In de Formule 2 maakte hij in de afgelopen jaren een goede indruk, en hij wordt gezien als een goede kanshebber voor het Alpine-zitje in 2025. Volgens veel mensen zou hij een goede keuze zijn.

Ook enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill is onder de indruk van de prestaties van Doohan. De Britse oud-coureur doet een goed woordje voor Doohan in de F1 Nation Podcast: "Jack is een heel professionele coureur. Hij heeft zijn taken goed volbracht. Hij heeft laten zien dat hij kan racen. Hij is heel erg slim en heel nieuwsgierig. Hij stelt veel vragen en hij verricht goed werk voor het team. Hij is zeker een interessante gast om een kans te geven. Hij moet zich alleen nog bewijzen, zoals Oliver Bearman al heeft gedaan, die heeft al een race gereden."