Concurrentie lokte reactie van Red Bull uit

Het team van Red Bull Racing heeft een lastige eerste seizoenshelft achter de rug. De Oostenrijkse renstal is de voorsprong verloren, en ze moesten reageren op de tegenstanders. Volgens Paul Monaghan lokte de comeback van de concurrentie een reactie uit bij Red Bull.

Red Bull begon op een ouderwets oppermachtige manier aan het huidige seizoen. De regerend constructeurskampioen won met Max Verstappen meerdere races. De teams van Ferrari, Mercedes en McLaren hebben het gat uiteindelijk dicht weten te rijden. Dit zorgde ervoor dat Red Bull niet langer wordt gezien als het onklopbare team. Ze moeten nu echt vechten, en dat zorgt voor veel rumoer.

Voorspellingen

Bij Red Bull kijken ze met de nodige verbazing naar alle verhalen. Chief Engineer Paul Monaghan heeft een duidelijke boodschap als hij met de internationale media praat over het kleinere gat: "Ik heb weleens voorspellingen gezien dat wij in 2024 en 2025 niet zouden worden bijgehaald. Dat bleek niet helemaal waar te zijn. Kwam het onverwacht? Dat ligt eraan aan wie je het vraagt. Anderen zullen zeggen dat het wel wat langer mocht duren, maar persoonlijk was ik wel verbaasd. Het is echter niet iets waar we echt invloed op hebben. We kunnen de snelheid van onze rivalen niet beïnvloeden, we kunnen alleen onze eigen snelheid veranderen."

Reactie

Monaghan geeft wel toe dat de sterke tegenstand van de andere teams, voor een reactie bij Red Bull heeft gezorgd. De Chief Engineer is daar heel erg open en eerlijk over: "Het lokt bij ons, zoals je wel hebt kunnen zien, wel een reactie uit, want we passen de auto daadwerkelijk aan. En we zijn ook bereid dat steeds zo snel mogelijk te doen, iets wat ook nu weer van ons gevraagd wordt."