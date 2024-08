Ferrari vertrouwt op Hamilton: "Nog steeds de maatstaf"

Lewis Hamilton rijdt vanaf volgend jaar voor het team van Ferrari. De Brit focust zich nu nog op Mercedes, maar zijn overstap blijft het onderwerp van gesprek. Frédéric Vasseur verwacht veel van Hamilton, en hij stelt dat de zevenvoudig wereldkampioen nog steeds een goede maatstaf kan zijn.

Hamilton gaat Mercedes na tien jaar trouwe dienst verlaten. Het nieuws zorgde afgelopen winter voor een enorme schok, maar inmiddels is iedereen er aan gewend. Hamiltons prestaties worden dan ook extra kritisch in de gaten gehouden door alle volger. De Brit sloot de eerste seizoenshelft met een goed gevoel af, en hij heeft al twee races gewonnen. Toch zijn er ook punten waarop hij nog achterblijft op zijn huidige teamgenoot George Russell.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur maakt zich niet zoveel zorgen over die minpunten van zijn aanstaand coureur. De Fransman krijgt hier vragen over in gesprek met de Italiaanse tak van Sky Sports, zijn antwoord is duidelijk: "Al sinds het begin van het jaar zegt iedereen dat Russell sneller is dan Hamilton. Maar op dit moment heeft Hamilton gewoon meer punten gescoord voor Mercedes. Ik denk dat hij qua efficiëntie nog steeds een goede maatstaf is. We kennen de positieve aspecten van de komst van Lewis naar Ferrari, waaronder zijn grote ervaring in de Formule 1."