Webber razend trots op Piastri: "Daden zeggen meer dan woorden"

Oscar Piastri heeft een ijzersterke eerste seizoenshelft achter de rug. De Australische McLaren-coureur kan vechten om de zeges, en hij won al in Hongarije. Mark Webber is trots op zijn jonge landgenoot, en hij ziet dat Piastri weet dat daden meer zeggen dan woorden.

Piastri profiteert van het feit dat McLaren met Ferrari, Red Bull en Mercedes om de zeges kan vechten. De Australische coureur maakt weinig fouten, en hij is vaak net zo snel als zijn teamgenoot Lando Norris. In Hongarije wist Piastri zijn eerste Grand Prix uit zijn loopbaan te winnen. Hij mocht winnen van McLaren, en het team kreeg Norris zover om Piastri erlangs te laten in de slotfase van de race.

Oud-coureur Mark Webber is de manager van Piastri. Webber is onder de indruk van de prestaties van zijn pupil. In gesprek met PlanetF1 looft Webber zijn jonge landgenoot: "Het is heel erg leuk om zo close met hem samen te werken. Hij is vanzelfsprekend een enorm speciaal talent. Hij weet wat nodig is voor de toekomst, en wat er nodig is om zijn talent meer tot leven te laten komen. Ik haat het woord potentie. Dat is wat potentie ook moge zijn, hij weet dat daden veel meer zeggen dan woorden. En op die manier gaat hij te werk."