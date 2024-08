Wolff eerlijk over verleden met mentale problemen

Het team van Mercedes kende in de afgelopen jaren veel ups en downs. De druk is groot, en teambaas Toto Wolff nam het altijd op voor zijn mensen. Wolff voelde zich echter ook niet altijd goed, hij is nu enorm eerlijk over de problemen die hij heeft gehad met zijn mentale gezondheid.

Mercedes begon op een rampzalige wijze aan het huidige seizoen. Ze konden de concurrentie amper bijhouden, maar ze hebben grote stappen gezet. Ze wisten drie van de laatste vier races te winnen, en de sfeer lijkt goed te zijn. Toto Wolff is trots op het team, maar hij geeft eerlijk toe dat hij het tijdens zijn leven ook niet altijd makkelijk heeft gehad. Ook de Oostenrijker heeft lastige periodes achter de rug.

Superkracht

Wolff is heel erg eerlijk over de problemen die hij heeft gehad met zijn mentale gezondheid. Hij wil graag zijn verhaal vertellen, en dat doet hij bij Sky Sports F1: "Ik heb het heel erg moeilijk gehad met deze dingen. Ik heb maandenlang geen heldere gedachten gehad, maar ik realiseerde me ook dat het voordelen heeft. Ik noem het een superkracht. Ik wil dat graag als een soort teken van hoop meegeven aan mensen met mentale problemen."

Psycholoog

Wolff hield zijn problemen dan ook niet voor zichzelf. De Oostenrijkse Mercedes-teambaas klopte aan bij specialisten, en ook daar is hij heel erg open en eerlijk over: "Ik zoek altijd hulp. Ik begon al op jonge leeftijd met vragen stellen. Op een aantal dagen voelde ik me zo slecht, dat ik naar een psycholoog ging. Er is geen enkele behandeling die ik niet heb geprobeerd, van psychologen tot cognitieve gedragstherapie. Dit omdat ik graag wil weten hoe ik het kan optimaliseren om een probleem op te lossen. Ik heb waarschijnlijk meer dan 300 tot 350 uur aan gesprekken gevoerd."