Norris slaat terug na kritiek op contractverlenging

Lando Norris is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. De Britse McLaren-coureur vecht mee om de topposities en hij staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap. Norris is van mening dat hij hiermee zijn criticasters de mond kan snoeren.

Norris verlengde begin dit jaar zijn contract bij McLaren. Hij straalde veel vertrouwen uit, maar er was ook kritiek op deze beslissing. Volgens sommige kenners was het beter geweest om de opties open te laten, en te kijken naar mogelijke andere teams. McLaren leek begin dit jaar niet de strijd aan te kunnen gaan met Red Bull, maar inmiddels is de Britse renstal één van de sterkste teams.

Norris is van mening dat hij de criticasters van begin dit jaar de mond heeft gesnoerd. De Brit is trots op zijn huidige prestaties en hij haalt zijn gram in de podcast van Sky Sports F1: "Er waren een hoop mensen die het er niet mee eens waren of die het een domme keuze vonden. Het is dus erg fijn om nu hun ongelijk te kunnen bewijzen. Maar dat doe ik niet, dat doet vooral het team. Ze hebben aangetoond dat ze beschikken over de zaken die je nodig hebt." Norris vond de kritiek van begin dit jaar dan ook nergens op slaan: "Ik denk dat je het pas begrijpt als je binnen zo'n team zit. Dan snap je het veel beter dan de mensen die hun zegje doen van afstand."