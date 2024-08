Ocon ontving steun van 'de juiste mensen' na controversiële clash

Esteban Ocon kent een lastig jaar in de Formule 1. De Franse coureur zorgde voor ophef door in Monaco tegen zijn teamgenoot Pierre Gasly aan te rijden. Ocon beleefde een lastige periode, maar nu onthult hij dat hij in die periode steun kreeg van de juiste mensen.

Ocon rijdt dit jaar een lastig seizoen in de Formule 1. De Fransman had het vooral in Monaco enorm zwaar, want daar reed hij tegen zijn teamgenoot Gasly aan. Bij Alpine waren ze woedend en volgens meerdere verhalen dacht het team zelfs aan een schorsing. Enkele dagen later werd bekend dat hij Alpine na dit jaar gaat verlaten, hij gaat vanaf volgend jaar rijden voor Haas. Ocon beleefde een zware periode na de race in Monaco.

Hij ontving veel haatberichten en hij kwam met een krachtig statement om te reageren op die haat. Ocon ontving veel steun. Zo belde Williams-teambaas James Vowles hem op om hem te steunen. In een interview met Motorsport.com kijkt Ocon nu terug op die periode: "Het is goed om gesteund te worden door de juiste mensen. Er was veel ophef, en dat is nooit leuk. Het kwam van alle kanten. En het is veel te veel uit zijn verband getrokken, met name op de sociale media. Dat zei Damon Hill ook al. Hij zei dat hij blij was dat hij niet racet in de tijd van social media. In zijn tijd had je een gesprek met de pers en ging je weer verder naar de volgende race. Daarom heb ik een statement geplaatst op sociale media. Het was belangrijk om op dat moment mijn stem te laten horen."