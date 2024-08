Marko onthult: "In september duidelijkheid over toekomst Lawson"

Red Bull moet dit seizoen nog een aantal knopen doorhakken. Er is bijvoorbeeld nog veel onduidelijkheid over de toekomst van Liam Lawson. Helmut Marko realiseert zich dat het publiek wil weten wat er gaat gebeuren, en hij stelt dat ze in september gaan onthullen waar de toekomst van Lawson ligt.

Lawson aast al geruime tijd op een zitje in de Formule 1. Vorig jaar mocht hij invallen voor de geblesseerde Daniel Ricciardo, en toen maakte hij een sterke indruk. Toch kreeg hij voor dit jaar geen zitje, en Helmut Marko stelde dat Lawson in 2025 wel een plekje zou krijgen. Die beweringen van Marko waren opvallend, want het is nog steeds niet helemaal duidelijk of Lawson volgend jaar inderdaad voor een Red Bull-team rijdt in de Formule 1.

September

Marko heeft zich nu weer uitgelaten over de toekomst van Lawson. De Oostenrijkse Red Bull-adviseur belooft in zijn column voor Speedweek snel met meer nieuws te komen: "We zullen in september aankondigen wat er gaat gebeuren met Liam Lawson. Het stond al een tijdje op de planning dat hij in Imola meer Formule 1-ervaring zou opdoen. Als de concurrentie hem graag wil lenen, dan is hij daarvoor niet beschikbaar."

Hadjar

Marko ziet dat er nog meer talenten doorbreken. Hij wijst naar de Franse Red Bull-junior Isack Hadjar die momenteel schittert in de Formule 2: "Onze Formule 2-coureur Isack Hadjar behaalde zijn vierde zege in zijn klasse tijdens het raceweekend in Spa. Hij heeft duidelijk potentie voor de Formule 1. We zullen zie hoe alles zich gaat ontwikkelen, maar hij zal zeker een rol gaan spelen. Het zou kunnen dat hij, net als Lawson, een jaar lang test- en simulatorcoureur zal zijn."