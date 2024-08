"Marko geeft Perez opdracht: "Hij moet consistenter worden".

Sergio Perez is bezig met een teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Mexicaan moest zelfs eventjes vrezen voor zijn zitje bij Red Bull, maar de renstal besloot hem niet te ontslaan. Helmut Marko legt die keuze uit, en hij geeft Perez een opdracht mee voor de tweede seizoenshelft.

Perez verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Red Bull, maar dat betekent niet dat zijn toekomst vast staat. De Mexicaan moet presteren, maar dat deed hij niet. Er gingen veel geruchten rond over zijn toekomst, en het leek er zelfs op dat Red Bull hem aan de kant ging schuiven. Zijn tegenvallende race in België leek zijn doodvonnis te zijn, maar Red Bull besloot hem toch aan te houden voor de rest van het seizoen.

Sterk

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft besloten om die keuze uit te leggen. De Oostenrijkse adviseur spreekt zich uit in zijn column voor Speedweek: "Sergio Perez zal na de zomerstop nog steeds in een auto van Red Bull Racing zitten, omdat er nu races aankomen op circuit waar hij vorig jaar goed was en waar we ons op stabiliteit richten. Hij heeft tussendoor ook herhaaldelijk goede prestaties laten zien en hij was ook erg sterk met zijn derde tijd op zaterdag tijdens het laatste raceweekend op Spa."

Opdracht

Marko geeft Perez wel huiswerk mee voor de tweede helft van het seizoen. De Oostenrijker gebruikt zijn column ook om een hardnekkig gerucht te ontkrachten: "Hij moet niet sneller, maar consistenter worden. Gezien de alternatieven is hij nog steeds onze beste oplossing. Berichten over dat hij bij ons blijft omdat Liberty Media wil dat hij in Mexico rijdt, zijn niet waar. Ze willen zeker dat hij deelneemt aan zijn thuisrace, maar onze keuze voor een coureur is niet gebaseerd om de intenties van Liberty."