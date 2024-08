Leclerc aast op Ferrari-strijd met Hamilton

Charles Leclerc krijgt volgend jaar Lewis Hamilton als teamgenoot. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wordt bij Ferrari de opvolger van Carlos Sainz. Leclerc kijkt uit naar de komst van Hamilton, ook om te laten zien wat hij kan in dezelfde wagen als de Brit.

Het team van Ferrari maakte de komst van Hamilton afgelopen winter bekend. De Brit maakt dit seizoen nog af bij Mercedes, en meldt zich in 2025 in Maranello. Daar gaat hij een sterrenduo vormen met Charles Leclerc, de Monegask wordt nog altijd gezien als de toekomst van Ferrari. Leclerc kent dit jaar een seizoen met ups en downs. Hij kende een paar rampzalige races, maar hij wist wel te winnen in zijn thuisland Monaco.

Leclerc heeft er enorm veel zin in om de degens te gaan kruisen met Hamilton. De Monegaskische coureur ziet het ook als een kans voor hem zelf, zo laat hij weten in een uitgebreid interview met The Gentleman's Journal: "Het wordt geweldig om Lewis bij het team te hebben, en dat er zo'n geweldige kampioen in dezelfde auto zal zitten als ik." Leclerc ziet dan ook kansen voor zichzelf: "Het wordt een geweldige kans om te leren van één van de beste coureurs ooit. Daarnaast is het ook een geweldige kans voor mij om te laten zien tot wat ik in staat ben, dus ik kijk er enorm naar uit."