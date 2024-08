Red Bull erkent problemen: "Lat misschien te hoog gelegd"

Het team van Red Bull Racing heeft een lastige eerste seizoenshelft achter de rug. Ze begonnen sterk, maar inmiddels is de concurrentie dichterbij gekomen. Pierre Waché weet dat er werk aan de winkel is, en hij stelt dat Red Bull op sommige gebieden de lat misschien iets te hoog heeft gelegd.

Red Bull hoopte dit jaar de successen van 2023 te herhalen. Vorig jaar waren ze oppermachtig in de Formule 1, en wist geen enkel team bij hen in de buurt te komen. Dit jaar is alles anders, en moet Red Bull echt vechten met McLaren, Mercedes en Ferrari. Het zorgde voor de nodige frustratie bij Max Verstappen, en bij Red Bull weten ze dat ze verbeteringen moeten doorvoeren aan de RB20.

Technisch directeur Pierre Waché geeft eerlijk toe dat Red Bull misschien ergens een foutje heeft gemaakt. Volgens Waché is de huidige RB20 wel een stap voorwaarts, maar past de wagen niet helemaal bij de rijstijl van Verstappen en Sergio Perez. In een interview met PlanetF1 spreekt Waché zich uit: "Ik denk dat we de lat een beetje hoog hebben gelegd en op sommige gebieden hebben we hem misschien wel te hoog gelegd. Dat heeft geleid tot een aantal eigenschappen die niet zijn ontworpen voor de coureurs. De RB20 is een betere auto dan de RB19, maar misschien kunnen we het nog beter doen. Om de coureur zo beter gereedschap te geven om te kunnen vechten."