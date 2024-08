Deze coureurs moeten vrezen voor hun F1-zitje

De Formule 1-coureurs genieten momenteel van de zomerbreak. Veel van hen kunnen zorgeloos vakantie vieren, terwijl een aantal andere coureurs nog steeds geen zekerheid hebben over hun toekomst. GPToday.net zet de coureurs die van de grid kunnen verdwijnen op een rijtje.

Logan Sargeant

Iemand die vrijwel zeker volgend jaar niet meer in de Formule 1 rijdt, is Logan Sargeant. De Amerikaanse coureur wordt volgend jaar bij Williams vervangen door Carlos Sainz. Sargeant wordt niet in verband gebracht met een ander Formule 1-team, en hij lijkt na twee tegenvallende jaren op zoek te moeten gaan naar een nieuw avontuur. Hij wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een IndyCar-zitje bij Prema.

Kevin Magnussen

Ook Kevin Magnussen staat vrijwel zeker niet op de grid in 2025. Hij krijgt geen contractverlenging bij Haas, en vooralsnog is zijn naam nog niet gevallen bij andere teams. Magnussen liet zelf al weten dat hij ook kijkt naar een leven buiten de Formule 1. In 2021 reed hij ook niet in de Formule 1, en verdiende hij zijn geld in de enduranceracerij. De kans is groot dat we hem in 2025 terugzien in deze tak van autosport.

Guanyu Zhou

Guanyu Zhou lijkt ook buiten de boot te vallen. Hij beschikt over een aflopend contract bij Sauber, en de kans is klein dat hij een nieuwe deal gaat krijgen. Aangezien het toekomstige Audi nog op zoek is naar een tweede coureur, liggen er nog kansjes voor Zhou. De kans is echter klein dat ze voor hem kiezen, dus dat betekent dat Zhou goed om zich heen moet gaan kijken in de komende maanden.

Valtteri Bottas

Zhou's huidige teamgenoot Valtteri Bottas beschikt ook over een aflopend contract bij Sauber. De Fin kan ook buiten de boot vallen, maar hij heeft grotere kansen op een zitje dan Zhou. Audi is nog op zoek naar een tweede coureur, en bij gebrek aan beter kunnen ze weer bij Bottas uitkomen. Hij heeft genoeg ervaring in de Formule 1, en hij wist in het verleden de nodige races te winnen. Bottas hoeft het Formule 1-boek dus nog niet te sluiten.

Daniel Ricciardo

Ook Daniel Ricciardo heeft nog altijd geen zekerheid over zijn toekomst. De Australiër beschikt over een aflopend contract bij VCARB, en er liggen meerdere kapers op de kust. Helmut Marko beloofde eerder al een zitje aan Liam Lawson, en hij is ook te spreken over Isack Hadjar en Ayumu Iwasa. Ricciardo heeft een matige eerste seizoenshelft achter de rug, en hij moet presteren. Zijn grote voordeel is dat Christian Horner nog altijd fan van hem is.