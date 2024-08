Leclerc steunt Vasseur: "Heb tweehonderd procent vertrouwen in hem"

Het team van Ferrari kent een seizoen vol ups en downs. De Italiaanse renstal leek Red Bull Racing echt te kunnen uitdagen, maar inmiddels zijn ze ingehaald door Mercedes en McLaren. Charles Leclerc maakt zich nog geen zorgen, en hij stelt dat hij voor tweehonderd procent vertrouwen heeft in Frédéric Vasseur.

Ferrari leek de eerste uitdager van Red Bull te worden. De Italianen wonnen met Carlos Sainz in Australië, en gingen daarna samen met McLaren en Mercedes op jacht naar Red Bull. Ze leken echt de strijd aan te kunnen gaan, maar na de zege van Charles Leclerc in Monaco ging het wat minder. Ferrari is ingehaald door Mercedes en McLaren, en ze kunnen niet echt meevechten om de zeges.

Charles Leclerc heeft er alle vertrouwen in dat het snel weer goed zal gaan. Hij blijft dan ook vierkant achter teambaas Frédéric Vasseur staan. De Monegask is daar heel duidelijk over in gesprek met de internationale media: "Ik heb altijd gezegd dat ik tweehonderd procent vertrouwen heb in Fred. Hij heeft een nieuwe mentaliteit bij ons team gebracht. Hij heeft voor elk individu binnen het team bezorgd om zo te proberen mensen in de best mogelijke omgeving te krijgen en hun maximale potentieel eruit te halen. Daarnaast is hij ook supergoed in het analyseren van kritieke situaties."