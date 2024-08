Red Bull-beslissing biedt Perez kansen: "Goed voor hem"

Sergio Perez was niet bepaald succesvol in de eerste helft van het huidige Formule 1-seizoen. De Mexicaan stelde enorm teleur, en er werd getwijfeld aan zijn toekomst bij Red Bull. Het team besloot hem niet weg te sturen, en volgens Patrick Friesacher is dat goed nieuws voor Perez.

Perez is één van de meest besproken coureurs van de eerste seizoenshelft. De Mexicaan bleef enorm ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen, hij maakte veel fouten en hij leek soms zelfs onder de druk te bezwijken. In de laatste weken ging het zelfs om een mogelijk ontslag. Red Bull leek hem aan de kant te gaan schuiven, maar vlak na de Belgische Grand Prix werd duidelijk dat ze Perez toch het seizoen laten afmaken.

Volgens voormalig Formule 1-coureur Patrick Friesacher is dit heel erg goed nieuws voor Perez. Friesacher, die demo's rijdt voor Red Bull, legt zijn mening uit bij Speedweek: "De zomerstop is ook goed voor Perez, want hij heeft nu de tijd om diep adem te halen. De beslissing van Red Bull om met hem door te gaan, laat zien dat ze achter hem staan. Dat is goed voor hem. Het kan hem helpen om uit de neerwaartse spiraal te komen waarin hij zich momenteel bevindt. Het is belangrijk voor hem, en voor Red Bull in het constructeurskampioenschap, dat hij in de aankomende races constant punten pakt."