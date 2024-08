Horner gaat Renault missen: "Altijd verdrietig"

De kans is enorm dat Renault gaat stoppen met hun motorenproject in de Formule 1. Bij Alpine doen ze er niet geheimzinnig over dat ze in de nabije toekomst waarschijnlijk verder gaan als klantenteam. Christian Horner stelt dat het zeer jammer is dat Renault gaat stoppen.

Het team van Alpine is bezig met een rampzalig seizoen in de Formule 1. Naast de problemen op de baan, rommelt het ook achter de schermen. Bij Alpine maken ze er ook geen geheim van dat Renault waarschijnlijk gaat stoppen met het motorenproject. Het lijkt er op dat ze in zee gaan met Mercedes en dat de Franse renstal in de toekomst verder gaat als een klantenteam.

Er wordt wisselend gereageerd op deze keuze van Alpine. Jarenlang reden er wagens met Renault-motoren in de Formule 1, en daar lijkt voor nu een einde aan te komen. Red Bull Racing kende de nodige successen met Renault-krachtbronnen in de auto's. Ze gingen op een onplezierige manier uit elkaar, maar teambaas Christian Horner reageert wel eerlijk bij de internationale media: "Het is altijd verdrietig om een motorleverancier te zien gaan. In Viry-Chatillon zijn ze al jaren betrokken bij de Formule 1, maar ik begrijp dat Renault ook bij andere projecten betrokken is. Ze hebben ook jarenlang motoren aan ons geleverd, dus we kennen veel mensen bij hen. We wensen ze het allerbeste voor de toekomst."