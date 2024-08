Red Bull laat fans livery voor Singapore kiezen

Het team van Red Bull Racing rijdt ook dit jaar weer tijdens een aantal Grands Prix met een aangepaste livery. In Silverstone reden ze voor het eerst met een aangepaste kleurstelling, en dit gaan ze ook weer doen in Singapore. Red Bull heeft de mogelijkheden voor die race laten zien.

De fans van Red Bull kunnen via het speciale platform 'The Paddock' stemmen op hun favoriet livery's. Er zijn vijf mogelijkheden om op te stemmen, en al deze kleuren verwijzen naar speciale livery's van Red Bull uit het verleden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld kiezen voor een kleurstelling die doet denken aan de Star Wars-livery uit 2005, of de Camobull uit 2015. De fans kunnen vanaf nu weer gaan stemmen, waarna Max Verstappen en Sergio Perez met de winnende kleurstelling zullen gaan rijden in Singapore.

Choose your favourite CUSTMS livery for the #SingaporeGP 馃嚫馃嚞 All based on special designs from our illustrious 20 year history 鉁



Sign up to The Paddock and cast your vote NOW!#F1 || #REBLCUSTMS