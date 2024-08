Ricciardo verrast door opmars van McLaren

Het team van McLaren keerde in de eerste seizoenshelft definitief terug in de top van het Formule 1-veld. De Britse renstal strijdt nu met Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes om de topposities. Daniel Ricciardo geeft eerlijk toe dat hij dit niet helemaal had verwacht.

McLaren zette dit jaar hun sterke opmars voort. Ze vechten nu om de zeges, en ze willen Red Bull gaan aanvallen in de strijd om het constructeurskampioenschap. De sfeer binnen het team lijkt goed te zijn en de verwachtingen zijn zelfs hoog voor de tweede seizoenshelft. In de paddock had niet iedereen deze sterke opmars van McLaren zien aankomen, en daar is men ook eerlijk over.

VCARB-coureur Daniel Ricciardo reed in 2021 en 2022 voor het team van McLaren in de Formule 1. Hij had deze opmars van zijn voormalig werkgever niet helemaal verwacht. Tegenover de internationale media is hij eerlijk: "Het is een beetje een verrassing dat ze in twee jaar waarschijnlijk het snelste pakket hebben van iedereen. Maar ik baal er niet van met de gedachte 'als ik daar maar had gestaan'. Zo is de sport nu eenmaal. Je moet gewoon je petje voor ze afnemen. Wie in de Formule 1 goed presteert en in een korte tijd zo'n grote stap kan zetten, moet je complimenteren."