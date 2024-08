"Vasseur verwacht ook naast de baan veel van Hamilton"

Het team van Ferrari is bezig met een aardig seizoen in de Formule 1. De Italiaanse renstal kan strijden om de topposities, maar ze moesten in de laatste races wat tijd toegeven op de concurrentie. Toch denkt men vooral aan volgend jaar, als Lewis Hamilton de troepen komt versterken. Frédéric Vasseur legt uit wat hij verwacht van de Brit.

Hamilton neemt na dit seizoen afscheid van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen stapt over naar Ferrari, waar hij de opvolger wordt van Carlos Sainz. De verwachtingen zijn hoog, want Hamilton moet Ferrari na jaren van droogte weer aan titels gaan helpen. Bij Ferrari focust men zich nu nog op dit seizoen, maar vanzelfsprekend gaat het al veelvuldig over de aanstaande jaargang.

Ook Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur krijgt veel vragen over Hamilton. De Franse teambaas heeft daar geen moeite mee en hij geeft uitgebreid antwoord als hij tijdens een interview met Formula Passion wordt gevraagd naar Hamilton: "Eén ding dat geldt voor Lewis, maar ook voor engineers, is dat het belangrijk is om een soort culturele mix te hebben bij het team met mensen van verschillend achtergronden en met andere ervaringen. Lewis neemt ook zijn eigen persoonlijke bagage mee. Naast dat hij een zevenvoudig wereldkampioen is, heeft hij veel ervaring in het werken bij topteams zoals McLaren en Mercedes. Ik ken zijn kwaliteiten en ik ben er zeer van dat hij kan bijdragen aan de evolutie van het team. Het is niet alleen een kwestie van snel zijn op de baan, maar ook van het motiveren en het aanmoedigen van het team."