Verstappen ook snel in GT's: "Niemand zat op zijn niveau"

Het is geen geheim dat Max Verstappen een snelle coureur is. Hij kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden, en hij schittert ook in andere klassen. Tijdens een test in GT-auto's maakte hij enorm veel indruk op de mensen van het desbetreffende team.

Verstappen rijdt wel eens een test in een GT-bolide. De Nederlandse coureur rijdt regelmatig met zijn pupil Thierry Vermeulen om hem te helpen. Vermeulen rijdt in de DTM en hij krijgt daar steun van de Verstappens. Max Verstappen helpt hem regelmatig, en ze reden dan ook op het circuit van Mugello in een Ferrari 296 DTM-wagen. Ook in die wagen is Verstappen razendsnel.

De test van Verstappen en Vermeulen is te zien in de nieuwe Viaplay-documentaire 'Verstappen- Off the beaten Track'. Graziano Michelacci van Emil Frey Racing spreekt zich in die documentaire uit over Verstappen: "Ik weet doorgaans wel wat ik van bepaalde coureurs kan verwachte, maar dit was onverwachts. Hij verbeterde zijn rondetijden op een manier die in het echte leven niet bestaat. Zelfs als je zoiets van Verstappen verwacht, ben je verbaasd. In het verleden heb ik best wel met coureurs van naam gewerkt, maar niemand zat op het niveau van Max. Als hij sprak, was hij to the point en het was dan ook meteen duidelijk wat en hoeveel werk ik te doen had."