Waché baalt van vertrek Newey: "Echt heel jammer"

Het team van Red Bull Racing staat momenteel voor een aantal grote uitdagingen. Zo moeten ze goed onder de knie krijgen hoe ze moeten werken zonder topontwerper Adrian Newey. Pierre Waché is vol vertrouwen, maar hij had Newey liever nog steeds bij het team gehad.

Newey was jarenlang één van de belangrijkste schakels binnen Red Bull Racing. Eerder dit jaar werd bekend dat de Britse topontwerper begin 2025 gaat vertrekken bij Red Bull. Momenteel focust hij zich al niet meer op de Formule 1-tak van het bedrijf en is hij vooral bezig met de RB17. Het vertrek van Newey is een verlies voor Red Bull, en veel mensen zijn benieuwd hoe ze zonder hem zullen presteren.

Technisch directeur Pierre Waché maakt er dan ook geen geheim van dat hij het jammer vindt dat Newey gaat vertrekken. Red Bull-kopstuk Waché is er eerlijk over in een interview met PlanetF1: "Het is een uitdaging voor het bedrijf en het is echt heel jammer dat hij weggaat. Maar op een gegeven moment moeten we als engineering team verder gaan. Vanuit onze kant weten we al wanneer mensen weggaan en dat hebben we onszelf alweer georganiseerd binnen het team. We hadden hem liever nog bij ons gehad, maar zo is het helaas niet. We denken niet op deze manier, we denken wel na over wat jezelf kan doen en hoe je jezelf kan verbeteren."