Piastri duidelijk: "Eerste doel is de constructeurstitel"

Het team van McLaren is bezig met een goed seizoen in de Formule 1. De Britse renstal presteert steeds beter, en ze azen op grote successen. Oscar Piastri is tevreden en volgens hem is de constructeurstitel momenteel hetgeen wat de prioriteit krijgt binnen het team.

McLaren heeft ook dit seizoen weer veel stappen gezet. Samen met Mercedes en Ferrari hebben ze het gat met Red Bull Racing dichtgereden. McLaren presteert zeer stabiel en ze hebben tot nu toe twee Grands Prix gewonnen, daarnaast staan ze op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Lando Norris bezit diezelfde plek in het wereldkampioenschap, maar toch lijkt daar de focus niet op te liggen.

Volgens Oscar Piastri ligt de focus bij zijn team namelijk veel meer op het winnen van het constructeurskampioenschap. De Australische coureur legt de situatie uit aan Sky Sports: "Het eerste doel is het winnen van de constructeurstitel, en ik denk dat we daar een grote kans op maken. We hebben het gat met Red Bull in de laatste zes of zeven races echt aardig dichtgereden. Natuurlijk zou ik in het wereldkampioenschap het liefst zo hoog mogelijk eindigen. Ik maak nog steeds een kleine kans op de wereldtitel, maar dat is een enorme opgave. Ik wil goede races rijden, consistent presteren en het team helpen naar de constructeurstitel."