Goudeerlijke Norris wil nog niet denken aan wereldtitels

Lando Norris is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. Hij kan nu al Max Verstappen uitdagen, en hij wordt gezien als een titeluitdager. Ook voor 2025 wordt hij gezien als een titelkandidaat, maar Norris vindt dat hij eerst nog een aantal dingen moet verbeteren.

Norris presteert dit seizoen beter dan in de voorgaande jaren. De Britse coureur won zijn eerste race in Miami, en scoorde daarnaast een flink aantal podiumplaatsen. Hij staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap, en volgens sommigen kan hij Max Verstappen gaan uitdagen. Toch houden niet veel mensen er rekening mee, want Verstappens voorsprong is zeer groot.

In 2025 moet het dan gaan gebeuren voor Norris. Veel mensen vragen zich af wat de Britse McLaren-coureur dan kan gaan doen. Als hij door Sky Sports wordt gevraagd naar een mogelijke favorietenrol voor 2025, blijft Norris bescheiden: "Het is altijd leuk om dat soort dingen te zeggen en zo optimistisch te zijn. Maar, ik moet eerst aan mezelf en een aantal andere dingen gaan werken. Ik heb het gevoel dat ik de juiste auto en omgeving heb. Zelf heb ik waarschijnlijk te veel foutjes gemaakt. In de laatste maanden heb ik te veel fouten gemaakt en heb ik kansen gemist. Kijk naar mijn starts en hoe ik bepaalde keuzes maak. Het zijn de kleine dingen die grote consequenties hebben gehad."