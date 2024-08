Horner bedankt vertrekkend kopstuk Wheatley: "Voor altijd onderdeel van onze geschiedenis"

Tot verbazing van veel mensen maakte Red Bull Racing vandaag bekend dat Jonathan Wheatley het team gaat verlaten. Wheatley was als sportief directeur zeer belangrijk voor het team. Christian Horner dankt hem voor zijn harde werk in de afgelopen jaren.

Het vertrek van Wheatley hing niet bepaald in de lucht. Er waren wel wat geruchten over een mogelijke stap van Wheatley, maar op dat gebied is het al maanden stil. Red Bull maakte vanmiddag bekend dat hij gaat vertrekken en dat hij de teambaas wordt van het project van Audi. De Duitse autofabrikant stapt in 2026 de Formule 1 in en neemt dan het team van Sauber over.

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft ook gereageerd op het aanstaande vertrek van Wheatley. De Britse teambaas is lyrisch over zijn afscheid nemend sportief directeur. In het persbericht spreekt Horner zich uit: "Het is een lange en succesvolle relatie geweest met Jonathan in de afgelopen achttien jaar. Zijn bijdrage aan zes constructeurstitels en zeven rijderstitels, eerst als teammanager en later als sportief directeur, zal voor altijd onderdeel blijven van de geschiedenis van ons team." Volgens Red Bull blijft Wheatley tot en met het einde van het huidige seizoen in functie en zal hij begin 2025 met gardening leave gaan voor een onbepaalde periode.