'Doohan dicht bij Alpine-zitje voor 2025'

Het team van Alpine heeft nog een zitje vrij voor 2025. De Franse renstal is op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor Pierre Gasly. Meerdere namen werden in verband gebracht met het zitje, maar inmiddels lijkt het er sterk op dat Jack Doohan de grote favoriet is.

Doohan is al jaren aan Alpine verbonden. Hij is onderdeel van het opleidingsteam van Alpine en dit jaar fungeert hij als reservecoureur. Deze week kwam hij weer in actie tijdens een test op het circuit van Spa-Francorchamps in België. Daarnaast reed hij dit jaar ook weer vrije trainingen voor Alpine. De kans is zeer groot dat hij volgend jaar de vaste coureur van Alpine zal zijn.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Motorsport.com heeft Alpine het beschikbare stoeltje aangeboden aan Doohan. Volgens het medium heeft de Australiër nog geen definitief contract getekend, maar is de kans groot dat de laatste formaliteiten snel worden afgerond. Er zou mogelijk zelfs al een aankondiging komen voordat de zomerstop definitief ingaat. Hij was zeker niet de enige kanshebber voor het zitje, want volgens Motorsport.com zal Alpine-adviseur Flavio Briatore het wel zitten in Carlos Sainz. De Spanjaard tekende echter een contract bij Williams. De kansen van Doohan worden daarnaast steeds groter, want hij reed in het verleden voor Hitech GP, waar kersvers Alpine-teambaas Oliver Oakes toen nog de baas was.