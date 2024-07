Brundle waarschuwt Red Bull voor gevaren tirades Verstappen

Max Verstappen heeft een onrustige eerste seizoenshelft achter de rug. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur begon met veel zeges, en eindigde met frustraties. Die emoties kwamen er meermaals uit over de boordradio, en Martin Brundle ziet dat dit voor problemen kan gaan zorgen.

Verstappen maakt er geen geheim van dat hij niet blij is met de terugval van Red Bull. Hij probeert zijn team aan te moedigen om weer terug te keren aan de top en om opnieuw een gat te slaan met de concurrentie. In Hongarije kwam al die frustratie naar boven toen Verstappen over de boordradio woedend reageerde op een aantal keuzes van het team. Vooral de strategische keuzes van het team moesten het ontgelden.

Mensen

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle zag Verstappen in woede uitbarsten. Volgens Brundle kan dit voor problemen zorgen, zo stelt hij bij zijn werkgever Sky Sports: "Als je je pitmuur en je strategen afvalt tegenover de tientallen of misschien wel honderden miljoenen mensen die over de hele wereld kunnen meeluisteren. Weet je, het zijn ook gewoon mensen. De volgende keer zullen ze een veilige beslissing nemen, omdat ze geen aparte strategie willen proberen. Een strategie die een beetje eigenzinnig is, waarmee ze al veel races en kampioenschappen hebben gewonnen."

Veilige opties

Brundle stelt dat dit gevolgen kan gaan hebben voor Red Bull. De Britse oud-coureur denkt dat dit niet goed is voor Red Bull, en hij deelt een waarschuwing uit: "Ze zullen gewoon voor de veilige opties gaan kiezen, omdat de mensen op de pitmuur nerveus zullen zijn dat ze worden uitgescholden. Het gaat niet om Max, het gaat om iedereen. Het is beter om de deur dicht te doen, om kritiek te uiten op iedereen, naar buiten te komen en te zeggen dat alles in orde is."