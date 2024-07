Verstappen geniet van spannende strijd: "Maakt het mooier"

Max Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlander voert momenteel het wereldkampioenschap aan, en de verschillen zijn enorm klein. Verstappen vindt die huidige strijd eigenlijk best wel mooi.

Verstappen begon als de absolute topfavoriet aan het huidige seizoen. Hij maakte die favorietenrol meer dan waar met klinkende zeges in de eerste races van het seizoen. Zijn team Red Bull Racing verloor hun voorsprong, en dat zorgde voor een spannende strijd. Ook de teams van Ferrari, McLaren en Mercedes kunnen nu meestrijden om de zege. In totaal hebben er dit seizoen dan ook zeven verschillende coureurs een race gewonnen.

Het is geen geheim dat Verstappen graag wil domineren. Hij had na zijn oppermachtige seizoen 2023 wel verwacht dat zijn dominantie zou afnemen. In een interview met F1 TV wordt hij geconfronteerd met het feit dat er zeven verschillende winnaars zijn: "Ik denk dat niemand dit aan zag komen, maar dat maakt het alleen maar mooier. Veel mensen dachten dat het weer saai zou worden. En dan komt zo'n seizoen als dit voorbij. Tuurlijk had ik meer willen winnen, maar uiteindelijk ben ik altijd in strijd met mezelf. Of ik nu 20 of 30 seconden voorop rijd of echt in gevecht ben, dat gevoel is er altijd."