Horner voorspelt spannende vierstrijd voor komende maanden

Het team van Red Bull Racing is momenteel niet meer oppermachtig in de Formule 1. Ze krijgen stevige concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari. De verschillen zijn klein en Christian Horner stelt dat dit in de komende maanden wel zo zal blijven.

Red Bull begon oppermachtig aan het huidige seizoen, maar al snel werd duidelijk dat ze minder machtig waren dan voorheen. McLaren, Mercedes en Ferrari reden het gat dicht. In de afgelopen weken waren de verschillen al helemaal klein, en werd Red Bull veelvuldig verslagen. Aangezien er in 2026 nieuwe regels gaan gelden in de Formule 1, verwacht men dat de huidige verhoudingen ook volgend jaar nog zullen bestaan.

Convergentie

Red Bull-teambaas Christian Horner deelt die mening. De Brit heeft zich al meerdere malen over deze kwestie uitgesproken. Nu doet hij dat weer en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het is geweldig voor de sport en haast onvermijdelijk als je de regels stabiel houdt, dan krijg je altijd convergentie. We krijgen in 2026 een grote regelwijziging, en dat zal tot grotere verschillen leiden. Maar tussen nu en dan zullen vier teams in de komende achttien maanden voluit gaan. Of de regels voor 2026 achteraf gezien onnodig zijn? Je kunt nooit stilstaan en ze hebben de veranderingen doorgevoerd om redenen die ze relevant vinden. De sport moet zich blijven ontwikkelen."

Focus

Horner lijkt niet enorm te balen van het feit dat Red Bull de voorsprong is verloren. De Britse teambaas ziet de huidige situatie namelijk ook als een soort leermoment: "Met deze stabiele regels is wat we nu leren ook relevant voor volgend jaar. We zijn over de helft van het seizoen en we hebben zeven Grands Prix gewonnen. We hebben twee of drie sprintraces gewonnen en we leiden beide wereldkampioenschappen. In de afgelopen maanden is onze voorsprong in het constructeurskampioenschap geslonken, dus daar ligt onze focus op."