Marko vindt Piastri mentaal sterkste McLaren-coureur

Het team van Red Bull Racing krijgt momenteel stevige concurrentie van McLaren. De Britse renstal is op veel circuits zelfs sneller en ze dagen Red Bull nu uit in het constructeurskampioenschap. Lando Norris wil Max Verstappen uitdagen, maar volgens Helmut Marko is Oscar Piastri mentaal sterker.

Piastri kende een aantal sterke races voor de zomerstop. In Hongarije wist hij voor het eerst in zijn nog korte loopbaan een Grand Prix te winnen, en in België presteerde hij ook goed. De Australiër reed een goede en foutloze race, en hij kwam uiteindelijk als derde over de streep. Door de diskwalificatie van George Russell werd hij als tweede geklasseerd en sloot hij de eerste helft van het seizoen sterk af.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is onder de indruk van de coureur van concurrent McLaren. De Oostenrijker vindt Piastri op een bepaald vlak zelfs beter voor de dag komen dan zijn teamgenoot Lando Norris. In gesprek met Motorsport.com legt Marko zijn mening uit: "Het lijkt erop dat hij elke race beter wordt en dat hij mentaal gezien de sterkere coureur is. Ik heb hem geen fouten zien maken. De enige coureurs die dit weekend geen fouten hebben gemaakt waren de twee Mercedes-coureurs, Max en ook Piastri."