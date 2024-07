Brundle ziet Red Bull worstelen: "Die dagen zijn voorbij"

Het team van Red Bull Racing heeft een wisselvallige eerste seizoenshelft achter de rug. Ze zijn hun voorsprong kwijt en ze moeten echt vechten voor hun positie. Max Verstappen moet hard werken, en dat levert hem niet altijd de zege op. Martin Brundle trekt dan ook een pijnlijke conclusie.

Red Bull leek ook dit jaar weer te gaan domineren in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal won met Max Verstappen de eerste paar races, maar daarna zakten de resultaten in. Verstappen wist nog wel een aantal races te winnen, maar dat kwam vooral door zijn eigen kracht. Red Bull is bijgehaald door de concurrentie en ze moeten nu echt gaan vechten met de teams van Ferrari, Mercedes en McLaren.

Ook Martin Brundle ziet Red Bull terugvallen. In België moest Verstappen een inhaalrace rijden na een gridstraf, maar de zege zat er niet in. Brundle legt de situatie uit in zijn column voor Sky Sports: "Max was noodzakelijkerwijs enorm voorzichtig in de eerste bocht. Hij ging de gemakkelijke slachtoffers Albon, Ocon en Alonso voorbij. Ze waren allemaal in de race om best of the rest te worden en ze wilden niet kibbelen met de wereldkampioenschapsleider. Maar toen Max achter Lando Norris en het leidende peloton terechtkwam in de DRS-trein, liep hij zich vast in de zoektocht naar progressie. De dagen dat Red Bull zo dominant was dat ze vanaf elke positie konden winnen, zijn voorbij."