Vowles sprak al eind 2023 met Sainz

Het team van Williams maakte maandag bekend dat ze Carlos Sainz hebben aangetrokken. De Spanjaard gaat vanaf volgend jaar voor Williams rijden, en het is een opvallende move. James Vowles legt uit sinds wanneer hij in gesprek was met de entourage van Sainz.

Sainz hoopte lang op een contractverlenging bij zijn huidige werkgever Ferrari. Begin dit jaar ging die hoop verloren toen Ferrari bekend maakte dat ze Lewis Hamilton hebben aangetrokken voor 2025. Sainz moest op zoek gaan naar een nieuwe werkgever, en zijn zoektocht duurde zeer lang. Hij werd in verband gebracht met meerdere teams, zoals Audi, Mercedes en Alpine. Uiteindelijk koos hij dus toch voor Williams.

Williams-teambaas James Vowles kreeg het voor elkaar om Sainz naar zijn team te halen. Al in 2023 sprak hij met de familie Sainz. In gesprek met de officiële website van de Formule 1 onthult hij dat hij ze via de achterdeur naar binnen liet gaan. Vowles: "Het gebeurde in Abu Dhabi 2023, niemand wist toen wat er met Carlos zou gaan gebeuren. Wat ik doe, is ervoor zorgen dat ze weten dat we serieus terug naar voren willen. Toen kwam het nieuws van Lewis, en dat verraste me en dat tegelijkertijd verraste het Carlos. Dus toen begon ik met de normale onderhandelingsprocedure."