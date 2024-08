Horner volledig verrast door lage bandenslijtage op Spa

De Belgische Grand Prix van afgelopen weekend kende meerdere opvallende momenten. George Russell koos voor een dappere eenstopper, en dat leverde hem de zege op. Na een paar uur werd hij echter gediskwalificeerd. Christian Horner was vooral verrast door de lage bandenslijtage.

Veel teams kozen er afgelopen weekend voor om een tweestopper uit te voeren op het circuit van Spa-Francorchamps. Bij Mercedes namen ze een enorm risico, ze lieten George Russell slechts één pitstop maken en de Brit moest tot het einde doorrijden op zijn setje banden. Het plannetje leek te werken en Russell won. Een paar uur na de race leek zijn auto echter te licht te zijn, en werd hij gediskwalificeerd.

Red Bull-teambaas Christian Horner had het niet voor mogelijk gehouden dat zo'n strategie mogelijk was. De Brit is er nog steeds verbaasd over als hij zich uitspreekt bij Motorsport.com: "We zaten vlak achter George op dezelfde band en we hadden in dezelfde rond een pitstop gemaakt. We hadden het gevoel dat het geen slechte optie was, omdat de slijtage lager uitviel dan verwacht. Het was dus een vreemde race, omdat alle data van vrijdag wezen naar graining en hoge slijtage door de nieuwe asfaltlaag. Maar eigenlijk was het compleet het tegenovergestelde, want de éénstopper won de race. Ik denk niet dat iemand dat had kunnen voorzien."