Vasseur blij met Williams-keuze Sainz.

De soap rondom Carlos Sainz kwam gisteravond ten einde. De Spanjaard zal in de komende jaren voor het team van Williams gaan rijden. Sainz rijdt nu nog voor Ferrari, en daar zijn ze blij voor hem. Frédéric Vasseur feliciteert hem met deze nieuwe stap in zijn carrière.

Sainz aasde eind vorig jaar op een contractverlenging bij Ferrari. Afgelopen winter zorgde de Italiaanse renstal echter voor een schokgolf door bekend te maken dat ze Lewis Hamilton hebben aangetrokken voor 2025. Dit zorgde ervoor dat Sainz op zoek moest gaan naar een nieuwe werkgever. De zoektocht van Sainz domineerde het nieuws, en de Spanjaard had meerdere mogelijkheden. Uiteindelijk is zijn keuze dus op Williams gevallen.

Bij Ferrari reageren ze positief op de stap van Sainz. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is blij voor zijn huidige coureur. De Franse teambaas is zeer sportief in een speciaal statement van Ferrari: "Ik ben blij dat Carlos volgend jaar gaat rijden voor het team van Williams. Het is een team met een geweldige geschiedenis, het is opgericht door een geweldige man met een ambitieuze visie, dus ik weet zeker dat Carlos zich daar thuis zal voelen. Ik heb veel respect voor James en ik weet zeker dat Carlos een waardevolle bijdrage gaat leveren aan dat team. Voor nu is Carlos nog steeds een Ferrari-coureur en voor de komende tien races zullen we ons focussen op onze doelen, en gaan we vechten voor elke punt tot en met de laatste ronde."