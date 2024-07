Sainz blij met geflirt van Williams

Carlos Sainz is nog altijd bezig met nadenken over zijn toekomst. De Spanjaard heeft meerdere mogelijkheden voor 2025, maar hij heeft nog geen knoop doorgehakt. Bij Williams doen ze er alles aan om Sainz binnen te halen, en dat kan hij eigenlijk wel waarderen.

Sainz vertrekt na dit seizoen bij het team van Ferrari. Begin dit jaar leek Mercedes de nieuwe bestemming voor Sainz te worden, maar inmiddels zijn er nog slechts drie mogelijkheden over. Het lijkt erop dat Sainz moet kiezen tussen Alpine, Audi en Williams. De laatstgenoemde renstal flirt opzichtig met Sainz, en in België liet teambaas James Vowles weer eens weten dat hij heel erg graag Sainz wil vastleggen.

Vowles acht de kans dat Sainz naar Williams gaat redelijk groot. Sainz heeft er op zijn beurt geen problemen mee dat Vowles zo openlijk spreekt over hun gesprekken. De Spanjaard is gevleid, zo laat hij weten aan de internationale media in België: "Williams staat er goed voor. Dat geldt ook voor andere teams, want jullie weten dat ik niet gelimiteerd ben in opties. James heeft zich duidelijk uitgesproken over het feit dat hij me graag wil hebben en zoals jullie weten ben ik een fan van zijn werkhouding en de manier hoe hij het team vooruit helpt. Het is geen geheim dat ik het goed met hem kan vinden, maar of hij optimistisch is, houd ik voor mezelf."