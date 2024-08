McLaren verslaat Red Bull bij Belgische pitstops

Afgelopen weekend ging in België de zege op de baan naar het team van Mercedes. De Duitse renstal kwam verrassend sterk voor de dag, maar de verschillen waren klein. Naast de baan lagen de verhoudingen anders, en was het team van McLaren het sterkst bij de pitstops.

De Britse renstal voerde namelijk de snelste pitstop van het weekend uit. Oscar Piastri kreeg in 2,05 seconden de beschikking over een vers setje banden. De pitcrew van McLaren was net iets sneller dan die van Red Bull, want daar kreeg Sergio Perez in 2,13 seconden nieuwe banden. Het team van VCARB werd derde en vierde met pitstops van 2,16 en 2,25 seconden. McLaren maakte zelf de top vijf compleet met een pitstop van 2,28 seconden bij Lando Norris.

The record holders finally get off the mark. A 2.05-second tire change for @OscarPiastri is the first #DHL Fastest Pit Stop of the season for @McLarenF1.#F1 #DHLF1 #BelgianGP #DHLFastestPitStop pic.twitter.com/pCHr0UYlyJ