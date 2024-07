Horner leeft mee met Russell: "Enorm triest"

George Russell dacht gisteren zijn tweede race van het seizoen te hebben gewonnen. Op het circuit van Spa-Francorchamps koos hij voor een gewaagde eenstopper, maar na afloop bleek zijn auto te licht te zijn. Hij werd gediskwalificeerd en volgens Christian Horner is dat best triest.

Russell reed een foutloze race in België, en in de slotfase wist hij de jagende Lewis Hamilton en Oscar Piastri knap achter zich te houden. Hij was dol van vreugde met zijn zege, maar na afloop verdween die lach als sneeuw voor de zon. De Technical Delegate van de FIA ontdekte namelijk dat de wagen van Russell anderhalve kilo te licht was. De stewards kwamen snel met een beslissing en hij werd gediskwalificeerd.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner leeft mee met de coureur van zijn concurrent Mercedes. De Britse teambaas reageerde op de diskwalificatie bij zijn landgenoten van Sky Sports: "Ik weet zeker dat hij met zijn eenstopper meer dan een kilo rubber is verloren. Dat hebben we vrijdag wel gezien. Je moet genoeg brandstof bij je hebben om het monster af te kunnen geven, anders gebruik je die brandstof als ballast. Het is dus enorm triest nieuws voor George, maar wel een fout in de berekeningen van Mercedes."