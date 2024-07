Russell gediskwalificeerd en verliest zege

George Russell is niet langer de winnaar van de Belgische Grand Prix. De Brit kwam vandaag als winnaar over de streep op het circuit van Spa-Francorchamps, maar na de keuring bleek dat zijn auto te licht was. De stewards gaan daarin mee en schrappen hem uit de uitslag. Lewis Hamilton erft hierdoor de zege.

Russell vierde na afloop van de race een groot feestje. Hij leek zijn tweede zege van het seizoen te hebben gepakt, maar zijn Mercedes-bolide was anderhalve kilo te licht. Dat is tegen de regels en dus is hij uit de uitslag geschrapt. Uit het document van de FIA blijkt dat de wagen van George Russell op en naast de weegbrug is gewogen, in beide gevallen was de auto te licht. De vertegenwoordiger van Mercedes liet weten dat er geen bijzondere omstandigheden waren en dat het een fout van het team was. De diskwalificatie staat dus vast. Lewis Hamilton is hierdoor de nieuwe winnaar, Oscar Piastri is nu tweede en Charles Leclerc erft de derde plek.