Uiteindelijke winnaar Hamilton baalde direct na de race

Lewis Hamilton leek op weg te zijn naar de zege in Spa. Op het circuit in de Belgische Ardennen kwam hij echter als tweede over de streep, omdat zijn teamgenoot George Russell voor een eenstopper koos. Hamilton zag niet aankomen dat hij moest vechten met Russell. Hamilton won uiteindelijk vanwege de diskwalificatie van Russell

Mercedes was oppermachtig in België. Het was eigenlijk een verrassing, want iedereen dacht dat Max Verstappen en de McLarens om de zege zouden gaan vechten. Hamilton pakte echter al snel de koppositie en Russell na die over na de tweede set pitstops. Russell nam zelf niet deel aan die reeks, want hij koos voor een gedurfde eenstopper. Hamilton mocht vechten met zijn teamgenoot, maar hij kwam er niet langs.

Na afloop feliciteerde Hamilton zijn collega's met het 1-2tje op Spa. Hij had deze prestatie niet zien aankomen, en hij baalt wel een beetje. Bij Sky Sports sprak hij zich uit: "George was eigenlijk geruime tijd geen onderdeel van mijn race. Dus als de strategie goed was geweest, was ik hem niet tegengekomen in de race. Dat had niet moeten gebeuren, maar uiteindelijk is het geweldig dat we de auto's hebben om te vechten. Het is wat is. Ik ga verder, ik ga genieten van de zomerbreak." Wat Hamilton op dat moment nog niet wist, is dat Russell zou worden gediskwalificeerd.