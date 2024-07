Piastri blij met podium, maar had liever gewonnen

Oscar Piastri kwam vandaag heel dichtbij de zege in België. De Australiër vond zichzelf in de laatste ronde terug in de schaduw van de Mercedessen. Hij moest genoegen nemen met de derde plaats, en daar kon hij wel mee leven. Toch dacht hij dat de zege mogelijk was.

Piastri reed een goede race op het circuit van Spa-Francorchamps. De Australiër liet geen steek vallen en hij naderde in de slotfase de leidende Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton. De twee Britten mochten met elkaar vechten, en dit zorgde ervoor dat Piastri het gaatje dicht kon rijden. Bij het ingaan van de laatste ronde kwam hij dichtbij, maar het was onmogelijk om de twee zilverpijlen te passeren.

Na afloop nam hij de felicitaties van de medewerkers van McLaren in ontvangst. De Australiër bleef koel zoals altijd en hij werd door interviewer van dienst Günther Steiner gevraagd of hij nadacht over het inhalen van de Mercedessen: "Ja, maar de schone lucht maakte hier een enorm verschil. Toen ik in de middelste stint in de schone lucht terecht kwam, pakte ik veel pace en had ik een mooi bandendelta voor de laatste stop. Ik had echter geen goede delta nodig, want eigenlijk moest ik doorgaan zoals George liet zien!"