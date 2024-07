Verstappen geniet in Spa: "Dit is mijn favoriete circuit"

Max Verstappen staat vandaag voor een grote uitdaging in België. Voor de overvolle tribunes op het circuit van Spa-Francorchamps gaat hij op jacht naar een goed resultaat, maar hij start slechts als elfde. Voorafgaand de race was hij vooral aan het genieten.

Het circuit in Spa lag er vlak voor de race zeer mooi bij. Het zonnetje scheen en de tribunes zaten overvol met enthousiaste fans, waarvan de meeste in het oranje naar de baan waren gekomen. Deze fans komen vanzelfsprekend voor Verstappen, maar ze realiseren zich ook dat de Red Bull-coureur een zware race voor de boeg heeft. Hij start na zijn motorstraf als elfde, maar in de voorgaande jaren was dit ook het geval.

Tijdens de build-up voorafgaand de race voelde Verstappen zich goed. Met een grote glimlach nam hij plaats op de vrachtwagen voor de drivers parade. Terwijl hij naar de fans zwaaide deelde hij zijn goede humeur met interviewer Will Buxton: "Het is mijn favoriete circuit, en ik ben niet heel ver hier vandaan opgegroeid. Hier komen er ook altijd veel vrienden en familie van mij naar de race kijken." Verstappen gaat er alles aan doen om een goed resultaat mee naar huis te nemen: "We hebben een positief weekend, dus we gaan ons best doen."