Piastri gelooft in zege na mindere kwalificatie

Het team van McLaren gold voorafgaand het Belgische raceweekend als de topfavoriet. In de kwalificatie vielen hun resultaten echter een beetje tegen. Oscar Piastri moest genoegen nemen met de zesde tijd, maar hij heeft nog altijd vertrouwen in de zege in de race van vandaag.

In de regen leek McLaren niet zo sterk te zijn. Op het natte asfalt was Max Verstappen een klasse apart, en kwamen zijn tegenstanders er niet aan te pas. McLaren moest genoegen nemen met de vijfde en zesde tijd. Piastri noteerde de zesde tijd, maar hij mag als vijfde starten in de race van vandaag. Hij schuift een plekje op door de gridstraf die Verstappen heeft ontvangen voor zijn motorwissel.

Piastri wist na afloop van de kwalificatie wel waarom zijn resultaat enigszins tegenviel. De Australiër was daar eerlijk over in gesprek met de Britse tak van Sky Sports: "Het was een beetje tricky om hier te rijden, maar ik denk dat dit meer kwam door de omstandigheden en de baan. Er zijn veel verschillende stukken asfalt, op de nieuwe gedeeltes heb je veel grip en op de oude delen niet, dus het is lastig om dat te managen over één rondje. De auto is nog steeds snel, maar ik maakte een paar foutjes en de bandenstrategie in Q3 werkte niet." De vraag is of McLaren alsnog kan winnen: "Ik denk het wel. We moeten vertrouwen hebben. Onze pace in de droge omstandigheden zag er goed uit."