Verstappen maakt zich zorgen over machtige McLarens

Max Verstappen was oppermachtig in de kwalificatie in België. Hij pakte met overmacht de snelste tijd, maar hij start de race als elfde vanwege een motorwissel. Verstappen zal zich naar voren moeten vechten, maar hij verwacht veel tegenstand van de twee McLarens.

Verstappen kent tot nu toe een goed weekend. In de vrije trainingen presteerde hij sterk en ook in de kwalificatie liet hij zien dat hij nog steeds ijzersterk is. In de regen kwam hij als beste bovendrijven en gaf hij zijn concurrenten eigenlijk geen enkele kans. Het is de verwachting dat het vandaag droog blijft, dus dan zullen de verhoudingen weer heel erg anders liggen. Verstappen is zich daar ook van bewust.

De Nederlander weet dat het team van McLaren in topvorm is. Hij verwacht veel van Lando Norris en Oscar Piastri, en in gesprek met de internationale media in België spreekt hij zich uit: "Als je kijkt naar de longruns van McLaren in de vrije trainingen, dan waren ze ontzettend sterk. Ze zien er heel erg comfortabel uit op dit circuit. Natuurlijk starten ze iets meer naar achteren, maar ze zijn zo snel dat ik verwacht dat ze al vroeg kunnen gaan vechten om de koppositie. Het gaat er in mijn geval ook om hoe ik door de eerste ronde heen kom. Ik zou al blij zijn als ik de racepace van McLaren kan matchen."