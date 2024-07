McLaren contracteert jonge Belgische karter

Het team van McLaren heeft in Spa-Francorchamps een nieuwe naam toegevoegd aan hun goed gevulde opleidingsploeg. De Britse renstal heeft het weekend in Spa aangegrepen om bekend te maken dat ze nu in zee zijn gegaan met een jonge Belgische karter.

McLaren heeft namelijk bekend gemaakt dat ze Dries van Langendonck hebben toegevoegd aan het McLaren Driver Development Programme. De 13-jarige Van Langendonck werd vorig jaar wereldkampioen in de karts en hij wist ook dit jaar belangrijke zeges te behalen. Voor McLaren is dan genoeg om hem toe te voegen aan de opleidingsploeg, het team wil hem gaan helpen in zijn ontwikkeling van jonge karter naar professioneel coureur.