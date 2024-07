Brown durft Norris nog niet als kopman aan te wijzen

Het team van McLaren is bezig aan een goed seizoen in de Formule 1. De Britse renstal kan de strijd aangaan met Red Bull Racing, maar ze hebben wel te maken met de nodige interne duels. Volgens Zak Brown zal McLaren snel een beslissing gaan nemen over een mogelijk kopmanschap.

McLaren focust zich vooral op het constructeurskampioenschap. Het gat met Red Bull Racing is niet heel erg groot, dus dat lijkt een logische keuze te zijn. Toch werd in Hongarije duidelijk dat coureurs Lando Norris en Oscar Piastri aan elkaar gewaagd zijn. Norris kreeg een teamorder, want hij moest zijn teamgenoot Piastri erlangs laten. Het is opvallend, aangezien Norris er momenteel veel beter voorstaat in het wereldkampioenschap.

In België vraagt men zich dan ook af of het niet beter is om Norris aan te wijzen als eerste coureur. McLaren-CEO Zak Brown blijft daar geheimzinnig over doen in gesprek met Motorsport.com: "Het wordt uiteindelijk de beslissing van teambaas Andrea Stella. We willen de eerste helft van het seizoen doorkomen en kijken waar we dit weekend eindigen. Hoewel het zeker niet makkelijk wordt, denk ik dat het constructeurskampioenschap binnen bereik is. De uitdaging bij de coureurs is dat Max op een slechte dag twee of derde wordt. Het zal moeilijk worden om op hem in te lopen, zoals dat bij de constructeurs wel kan omdat Perez het moeilijk heeft. Ik denk dat we dit tijdens de zomerstop zullen bespreken."